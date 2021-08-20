В МОЗ назвали найкращу COVID-вакцину

Міністр охорони здоров'я України Олег Ляшко переконаний, що вакцинуватися потрібно саме зараз. Найкращою вакциною від COVID-19 є та, яка доступна на даний час для щеплення, повідомляє РБК-Украина.

"Найкраща вакцина та, яка поруч" , - сказав він.

За його словами, не треба зволікати з вакцинуванням.

"Найкращий час вакцинуватися - це сьогодні. Не переносьте все на "після свят" , - додав Ляшко.

За його словами, на сьогодні в Україні використовуються вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на які видані дозволи ВООЗ, тому на них всіх видається європейський сертифікат.

Олександр Білоус