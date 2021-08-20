В Україні анонсували введення онлайн-приписки
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю анонсував введення онлайн-приписки, повідомляє Gazeta.ua.
За його словами, найбільший попит серед населення має сама послуга на зміну місця реєстрації.
"Ми багато сил кинули, щоб відцифрувати її. Запустили можливість міняти місце реєстрації онлайн в кількох містах. Хочемо, щоб восени вся країна могла це робити в кілька кліків", - зазначив Федоров.
Він також повідомив, що сьогодні кожна територіальна громада має окремий реєстр, проте вони не взаємодіють. Міністр нагадав і за військкомати.
"Не говоритиму про корупційні зловживання. У цьому напрямку завжди є якийсь ментальний супротив робити цифровізацію. Та сподіваюся, що на Diia Summit у жовтні зможемо презентувати вже оновлену послугу, яка працюватиме по всій країні", - резюмував Федоров.