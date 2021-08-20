У Херсоні гігантський флагшток обвалився на елітне авто

Вранці 20 серпня у Парку Слави в Херсоні впав величезний новий флагшток, який мали урочисто відкрити 23 серпня до Дня прапору України, повідомляє Деловая столица.

Майже 73-метрова конструкція впала на припаркований поряд автомобіль Lexus.

В результаті падіння, за попередніми даними, з людей ніхто не постраждав, чого не можна сказати про автівку.

Причини інциденту встановлюються.

Роботи зі спорудження найбільшого в області флагштоку почалися наприкінці липня 2021 року в рамках програми святкування 30-ї річниці Незалежності України.

Конструкцію створено беззварювальним способом, усі зʼєднання тримаються на заклепках. Так само споруджено й відомі Аджигольські маяки поблизу Херсона. Флагшток підняли на висоту 71,8 м, а разом із тризубом, що встановили на верхівці, він сягнув майже 73 метрів. Саме з такої висоти він і впав.