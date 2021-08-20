Катя Осадча вразила зовнішнім виглядом після пологів

Після пологів Катерина Осадча вийшла на зв'язок з шанувальниками і порадувала свіжим і енергійним зовнішнім виглядом. Телеведуча також подякувала за привітання, повідомляє Сегодня.

Ще вчора телеведуча Катерина Осадча народила третю дитину, а вже сьогодні вранці повернулася до роботи. Знаменитість позувала в пологовому будинку з величезним букетом гелієвих кульок і показала пересувну студію, яку організувала прямо там.

Фотографіями телеведуча поділилася у своєму Instagram-акаунті. Катерина зізналася, що ім'я хлопчика з Юрієм Горбуновим вони ще не обрали.

"Дякуємо за таку неймовірну кількість привітань! Святкуємо з малюком першу добу його життя. Все ще вибираємо ім‘я" , – написала Катя Осадча.

Катя Осадча в пологовому будинку / Фото: instagram.com/kosadcha

Телеведуча завдала легкий макіяж і одягнула білу сорочку, позуючи для селфі в дзеркалі.

Катя Осадча після пологів / Фото: instagram.com/kosadcha

Для Каті Осадчої і Юрія Горбунова – новонароджений – уже друга спільна дитина. У 2017 році у пари народився син Іван.

Нагадаємо, що у Катерини є старший син Ілля, який народився в шлюбі з бізнесменом Олегом Поліщуком. У вересні Іллі виповниться 19 років. Осадча розлучилася з Поліщуком у 2004 році.