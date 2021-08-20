Складено рейтинг затребуваності професій в Україні

Лідерами суспільної затребуваності професій є медичні професії (43%). Далі йдуть Інформатика, зв'язок, IT-сфера (36%) і військові професії (27%), свідчать ﻿дані опитування Research & Branding Group, повідомляє РБК-Україна.

Також популярні, юридичні (18%); технічні робітники (17%); сервіс і обслуговування; економічні та технічні інженерні професії (по 15%).

Третю за затребуваністю групу професій складають спеціальності сфери громадського харчування (10%); педагогічні (9%); транспортні (7%); наукові та комунальні (по 6%).

Нарешті, найменш затребуваними українським суспільством є професії спортивні (4%); творчі (2%) і пов'язані з видавничою діяльністю та друкарнею (1%).

Опитування компанії Research & Branding Group проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,4%.

Автор: Олександр Білоус