Coinbase придбає криптовалюту на $500 млн
Біткоїн-біржа Coinbase придбає цифрові активи на суму понад $500 млн і надалі буде інвестувати в них 10% від всього прибутку, заявив її CEO Брайан Армстронг, повідомляє ForkLog.
За його словами, рада директорів схвалила це рішення. В майбутньому частка зросте в міру «дорослішання» криптоекономікі, пообіцяв Армстронг.
«Сподіваюся, з часом нам вдасться вести велику частину операційної діяльності в криптовалюті. Зараз це все ще мікс [з фіатом] », - додав він.
У звітності за формою 10-Q за другий квартал для SEC біткоїн-біржа повідомила, що за станом на 30 червня 2021 року володіла криптовалютою на $222,7 млн, не рахуючи $145 млн в USDC (на початку року - на $62,3 млн). Coinbase інвестувала $105,4 млн у біткоїн, $29,3 млн - в Ethereum, $88 млн - в інші активи.
Справедливу вартість цифрових валют за вирахуванням USDC біржа оцінила в $480,2 млн.
Нагадаємо, загальний дохід Coinbase за другий квартал склав $2,2 млрд, включаючи надходження від транзакційних комісій $1,9 млрд. Чистий прибуток досяг $1,6 млрд.