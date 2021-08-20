Coinbase придбає криптовалюту на $500 млн

Біткоїн-біржа Coinbase придбає цифрові активи на суму понад $500 млн і надалі буде інвестувати в них 10% від всього прибутку, заявив її CEO Брайан Армстронг, повідомляє ForkLog.

За його словами, рада директорів схвалила це рішення. В майбутньому частка зросте в міру «дорослішання» криптоекономікі, пообіцяв Армстронг.

We recently received board approval to purchase over $ 500M of crypto on our balance sheet to add to our existing holdings. And we'll be investing 10% of all profit going forward in crypto. I expect this percentage to keep growing over time as the cryptoeconomy matures. - Brian Armstrong (@brian_armstrong) August 19, 2021

«Сподіваюся, з часом нам вдасться вести велику частину операційної діяльності в криптовалюті. Зараз це все ще мікс [з фіатом] », - додав він.

У звітності за формою 10-Q за другий квартал для SEC біткоїн-біржа повідомила, що за станом на 30 червня 2021 року володіла криптовалютою на $222,7 млн, не рахуючи $145 млн в USDC (на початку року - на $62,3 млн). Coinbase інвестувала $105,4 млн у біткоїн, $29,3 млн - в Ethereum, $88 млн - в інші активи.

Справедливу вартість цифрових валют за вирахуванням USDC біржа оцінила в $480,2 млн.

Нагадаємо, загальний дохід Coinbase за другий квартал склав $2,2 млрд, включаючи надходження від транзакційних комісій $1,9 млрд. Чистий прибуток досяг $1,6 млрд.