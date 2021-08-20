Жіночий гороскоп на тиждень з 23 по 29 серпня 2021

Провести тиждень вдало й обійти стороною проблеми буде простіше завдяки своєчасним рекомендаціям астрологів, повідомляє Слова і Фрази.

Представницям знаків Зодіаку буде простіше втілювати в життя ідеї, якщо вони заздалегідь дізнаються про настрої зірок і планет на завершальний тиждень серпня.

Жінка-Овен

Початок цього тижня буде у жінок-Овнів не найпростішим. Астрологи зазначають, що завершальний тиждень серпня буде наповнений безліччю подій, які вимагають не тільки уваги, а й сил. У зв'язку з цим жінкам-Овнам важливо залишатися в тонусі, щоб усе встигнути і отримати нагороду за докладені зусилля.

Жінка-Телець

Жінок-Тельців чекає активний тиждень, коли можна буде запросто спіймати удачу за хвіст. Астрологи рекомендують жінкам цього Знака не губитися і прийматися за справи, щоб наприкінці тижня отримати свою нагороду. Поголоски на удачу в справах допоможуть набути впевненості, а значить, їх не треба скидати з рахунків. Посміхнеться удача жінкам-Тельцям і в любові. Друга половина тижня буде ідеальною як для налагодження відносин, так і для залучення світлого взаємного почуття.

Жінка-Близнюки

У жінок-Близнюків на останньому тижні серпня відкриється друге дихання, і цей період астрологи рекомендують провести з користю для себе. Енергетика зірок і планет буде до розвитку, тому Близнюки зможуть знайти себе в чомусь новому, з легкістю засвоїти необхідні знання та застосовувати їх на практиці.

Жінка-Рак

Жінкам-Ракам астрологи рекомендують програмувати свідомість на успіх, щоб усі плани втілилися в реальність. На цьому тижні енергетика простору буде до вподоби сильним особистостям, які можуть дати відсіч кривдникам, а значить, дамам цього Знака потрібно бути рішучими і чесними. Виховання впевненості і вміння говорити «ні» допоможуть Ракам впоратися з будь-якими труднощами, залучити в життя позитивні зміни і без праці досягти бажаної мети.

Жінка-Лев

Левиць на цьому тижні чекає безліч подій, які стануть для них перевіркою на міцність. Астрологи рекомендують не боятися змін і включатися в роботу, щоб не упустити перспективні можливості. Справитися з новими завданнями допоможуть талісмани для робочого столу. Посміхнеться удача жінкам-Левам і в любові. Яскрава зовнішність, вміння зачаровувати допоможуть знайти щастя в особистому житті тим, хто самотній, а сімейним парам - вдихнути пристрасть у відносини.

Жінка-Діва

Жінкам-Дівам астрологи рекомендують завершити серпень без зайвих витрат і нервів. На цьому тижні енергетика зірок і планет буде підштовхувати їх до необдуманих вчинків, тому жінкам цього Знака важливо залишатися зібраними і обачними. Завдяки такій тактиці вдасться уникнути казусів і не витратити накопичення на непотрібні речі. Цей період найкраще підходить для активної роботи, і Діви зможуть повною мірою проявити свої таланти, заробити відмінну репутацію і без праці залучити в життя фінансове благополуччя.

Жінка-Терези

У дам-Терезів починається період, коли немає перешкод на шляху до щастя, крім власних сумнівів. Астрологи рекомендують відкрити двері в щасливе майбутнє і для цього почати тиждень з духовних практик. Вони допоможуть знайти внутрішню гармонію і впевненість у собі, щоб без труднощів приймати рішення і не зволікати.

Жінка-Скорпіон

Дамам-Скорпіонам удача посміхнеться в діловій сфері, проте астрологи рекомендують бути обачними і не довіряти незнайомцям. Дізнатися характер і енергетику людини буде простіше, якщо звернути увагу на форму очей, а також на власні відчуття. На цьому тижні інтуїція буде відігравати значну роль, тому жінкам-Скорпіонам не можна ігнорувати свої передчуття: вони допоможуть у потрібний момент і вбережуть як від поспішних дій, так і від укладення угод з ненадійними людьми.

Жінка-Стрілець

Дамам-Стрільцям на цьому тижні важливо стежити за настроєм, щоб воно не стало причиною невдач і промахів. Енергетика простору буде не кращим союзником, тому подбати про гарний настрій потрібно вже з понеділка. Звернути увагу жінкам цього Знака важливо і на взаємини: необережні слова можуть боляче ранити оточуючих, тому потрібно проявити повагу.

Жінка-Козеріг

Дами-Козероги на цьому тижні зможуть виділити час для себе. Астрологи рекомендують більше відпочивати, щоб відновити сили і не залишитися беззбройними в період осінньої хандри. Літо завершується, а значить, потрібно встигнути багато: прогулятися в парку, поповнити запас вітамінів, вести активний спосіб життя. Подбати жінкам-Козерогам потрібно і про здоров'я: відвідування спа-процедур і використання перевірених змов допоможуть зберегти красу і молодість на довгі роки.

Жінка-Водолій

Дамам-Водоліям на цьому тижні буде найпростіше завоювати увагу оточення, а значить, цю можливість потрібно використовувати. Астрологи рекомендують налаштуватися на позитив, щоб випромінювати оптимізм і заряджати близьких хорошим настроєм. Така тактика дозволить керувати людьми, які з задоволенням виконають усі прохання Водоліїв. Застосувати свій шарм Водолії зможуть і для налагодження особистого життя: самотні жінки легко привернуть увагу протилежної статі.

Жінка-Риби

Дами-Риби зможуть досягти успіху в будь-якій сфері, якщо навчаться довіряти собі. Астрологи рекомендують звертати увагу на знаки, які допоможуть обійти стороною неприємності і без зусиль знайти шлях до щастя. На цьому тижні проблем поменшає, а значить, з'явиться час не тільки для завершення роботи, а й для улюблених захоплень. Творча активність дозволить жінкам-Рибам знайти внутрішню гармонію, розвинути приховані таланти і навіть перетворити хобі в прибуткову справу.