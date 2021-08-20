ВООЗ не рекомендує вакцинуватися від коронавірусу втретє – Ляшко
Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує третю дозу вакцини від коронавірусу, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час брифінгу 20 серпня.
"Для українців, які вакцинувалися в лютому, наближається шостий місяць (термін сертифікату після вакцинації або перенесеної хвороби діє 180 днів – ред.). Наразі це питання вивчається нашими колегами як з ЄС, так і з ВООЗ. Поки що ВООЗ не рекомендує вводити саме бустерну третю дозу, але відповідь, чи буде продовжено сертифікат до 12 місяців – ми отримаємо найближчим часом і про це обов’язково повідомимо", — відповів він на запитання, що буде з сертифікатами, у яких вийшов термін дії, і чи потрібно для їхнього продовження щепитися третьою дозою.