У МОЗ заговорили про кримінальний термін за підробку довідок про щеплення

Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме введення кримінальної відповідальності за підроблені довідки про щеплення від особливо небезпечних інфекційних хвороб.﻿ Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у застосунку "Дія" та взаємне визнання з Євросоюзом, повідомляє УНИАН.

Коментуючи можливість фальсифікації документів, що підтверджують вакцинацію від COVID, Ляшко висловив упевненість, що завдяки електронним інструментам можна побороти будь-які фальшиві довідки, "в той самий час не виключається можливість певного людського фактора".