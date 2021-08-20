В Україні пропонують ввести кримінальний термін за підробку довідок про щеплення
Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме введення кримінальної відповідальності за підроблені довідки про щеплення від особливо небезпечних інфекційних хвороб. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у застосунку "Дія" та взаємне визнання з Євросоюзом, повідомляє УНИАН.
Коментуючи можливість фальсифікації документів, що підтверджують вакцинацію від COVID, Ляшко висловив упевненість, що завдяки електронним інструментам можна побороти будь-які фальшиві довідки, "в той самий час не виключається можливість певного людського фактора".
"Тому, щоб запобігти людському фактору, МОЗ був підготовлений законопроект, який вже пройшов погодження в більшості центральних органів виконавчої влади. Це законопроект про кримінальну відповідальність за підроблені довідки про щеплення від особливо небезпечних інфекційних хвороб. Найближчим часом ми його будемо презентувати на уряді та передамо до Верховної Ради", - пояснив міністр.