Скільки українців вважають, що Крим повинен бути повернутий

Більшість опитаних українців, 61,2%, вважає, що Крим має бути повернутий до складу України. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас на запитання "Яким ви бачите майбутнє Криму?" 6,4% відповіли, що Крим має входити до складу Росії. Ще 10,3% вважають, що Крим має бути незалежним державним утворенням, а 22,1% не змогли визначитися з відповіддю на запитання.

Також на запитання, чи підтримують респонденти утворення в Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації і повернення півострова Україні, 24,1% відповіли, що безумовно підтримують, 33% - скоріше підтримують, 10,7% - скоріше не підтримують, 11, 9% - взагалі не підтримують, а 20,3% не змогли визначитися з відповіддю на запитання.

Законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України безумовно підтримують 28,8% респондентів, 32,6% - скоріше підтримують, 9,8% - скоріше не підтримують, 10% - взагалі не підтримують, а 18,8% не змогли визначитися з відповіддю на запитання.

Польовий етап дослідження тривав з 29 липня до 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Загалом у рамках дослідження було проведено 2019 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,3%.