Tesla розробляє гуманоїдного робота

Під час конференції Tesla AI Day американський автовиробник анонсував гуманоїдного робота Tesla Bot, повідомляє 24 Канал.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск анонсував створення гуманоїдного робота Tesla Bot із кодовою назвою Optimus. Він розробляється таким чином, щоб поступатись людині у всьому, крім інтелекту.

Optimus – це назва трансформера дружньої до людства раси автоботів – влучна назва для робота від автовиробника. Tesla також обіцяє, що її автобот буде абсолютно безпечним для людей.

“Ми налаштовуємо його на механічному і фізичному рівні таким чином, щоб ви змогли втекти від нього і, швидше за все, здолати його”, – запевняє Ілон Маск.

Фото: Tesla Bot Optimus / Tesla

Фото: Tesla Bot Optimus / Tesla

Фото: Tesla Bot Optimus / Tesla

Tesla Bot має зріст 1,7 метра та важить 57 кг. При цьому андроїд зможе підіймати предмети вагою 68 кг, а переносити предмети вагою не більше 20 кг зі швидкістю до 8 км/год.

“Оптімус” буде використовувати програмне забезпечення Tesla Autopilot. Він оснащений вісьмома камерами, штучним інтелектом і нейромережею. На місці обличчя в андроїда буде екран.

Маск сказав, що Tesla буде використовувати роботів для виконання рутинних і небезпечних завдань на виробництві. Компанія планує випустити прототип Tesla Bot вже наступного року. Він буде створений з тих же матеріалів, які використовуються в автомобілях Tesla.