Шевченко показав, чим займається після того, як пішов зі збірної України

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв невелику паузу в своїй кар'єрі. Легендарний футболіст проводить час з сім'єю і займається активним відпочинком, повідомляє Обозреватель.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram український фахівець виклав фотографію з колишнім гравцем англійського "Ліверпуля" Джеймі Реднаппом. Спортсмени разом провели час за грою в гольф.

Шевченко виклав фото з гольф-клубу.

"З моїм хорошим другом Джеймі Реднаппом. Дякую за прекрасний день" , – підписав знімок Шевченко.

Екснаставник "жовто-синіх" давно відомий своєю любов'ю до цього виду спорту. Шевченко є членом п'яти голота-клубів – трьох в Великобританії і по одному в США і Україні.

Шевченко захоплюється гольфом. Джерело: superiorresort.com

Андрій Шевченко перебуває в п'яти гольф-клубах. Джерело: superiorresort.com

"Немає у мене прагнення – бути найкращим гольфистом, брати призи та кубки. Я граю в задоволення. Я люблю гольф трошки по-іншому, не так, як футбол. Встав вранці, завіз дітей до школи, є дві-три години вільного часу – їду на гольф-поле. Навіщо? По-перше, це відмінна фізкультура – пройти 10-12 кілометрів по свіжому повітрю. По-друге, якщо йду сам – зосереджуюсь, думаю, концентрую думки. Якщо йду з кимось – спілкуюся з друзями. Іі те, і інше – здорово" , – пояснював своє захоплення 44-річний фахівець.

Андрій Шевченко і Джеймі Реднапп. Джерело: Instagram Андрія Шевченка

Шевченко попрощався зі збірною України. Джерело: Instagram Андрія Шевченка

Замість Шевченко виконуючим обов'язки наставника "жовто-синіх" було призначено Олександра Петракова.