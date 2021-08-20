Криптобіржа Binance ввела обов'язкову верифікацію користувачів

Нові користувачі Binance повинні пройти перевірку особистості, щоб отримати доступ до продуктів і сервісів біткоїн-біржі, включаючи внесення кріптовалютних депозитів, торгівлю і виведення коштів, повідомляє ForkLog.

Чинним клієнтам компанія рекомендує завершити верифікацію щоб уникнути обмежень в доступі. Тим, хто не пройшов перевірку, біржа залишить тільки можливості виведення коштів, скасування ордерів і закриття позицій. Заходи будуть запроваджуватися поетапно.

Binance constantly reviews its products and services to enhance user protection, provide a safe crypto environment and to align with the evolving global compliance standards. As an important step forward, we're updating our global KYC requirements for all users. - Binance (@binance) August 20, 2021

У Binance пояснили оновлення політики зусиллями по впровадженню норм KYC і AML для кращого захисту користувачів і боротьбі з фінансовими злочинами.