Криптобіржа Binance ввела обов'язкову верифікацію користувачів
Нові користувачі Binance повинні пройти перевірку особистості, щоб отримати доступ до продуктів і сервісів біткоїн-біржі, включаючи внесення кріптовалютних депозитів, торгівлю і виведення коштів, повідомляє ForkLog.
Чинним клієнтам компанія рекомендує завершити верифікацію щоб уникнути обмежень в доступі. Тим, хто не пройшов перевірку, біржа залишить тільки можливості виведення коштів, скасування ордерів і закриття позицій. Заходи будуть запроваджуватися поетапно.
У Binance пояснили оновлення політики зусиллями по впровадженню норм KYC і AML для кращого захисту користувачів і боротьбі з фінансовими злочинами.
«Ми бачимо свою місію в тому, щоб створити стійку екосистему, безпечну для всіх учасників», - заявив засновник і CEO біржі Чанпен Чжао.