Семенченко оголосив безстрокове голодування

Колишній командир батальйону "Донбас", екс-народний депутат Семен Семенченко, який знаходиться в СІЗО за підозрою в створенні приватної військової компанії, оголосив безстрокове голодування, повідомляє Страна.ua.

Сьогодні, 20 серпня, Київський апеляційний суд повинен був розглянути скаргу захисту Семенченко на рішення Солом'янського районного суду який, 26 липня змінив запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на утримання під вартою на 60 днів.

Голодування Семенченко оголосив у зв'язку з тим, що засідання з розгляду скарги перенесли на 3 вересня.

"Причина перенесення - Солом'янський суд не встиг за місяць передати документи по справі. Насправді судді розуміють, що справа суцільний фейк і не хочуть бруднити руки приймаючи беззаконні рішення під тиском СБУ і Офісу Президента ", - заявив Семенченко.

Нагадаємо, екс-нардеп був заарештований у справі про створення приватної військової компанії. Семенченко, як вважає СБУ, організував роботу незаконної ВЧК, а також він замішаний в імпорті з Росії продукції військового призначення.