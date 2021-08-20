Споживчі настрої українців знову погіршилися: причини

Індекс споживчих настроїв в Україні у липні 2021 року склав 71,3, що на 1,7 п. нижче за показник червня, повідомляє РБК-Україна.

Падіння індикатора спричинене погіршенням очікувань змін особистого матеріально становища та очікуваного розвитку економіки впродовж найближчих п'яти років, свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища зріс і складає 68,2, що на 0,2 п. вище за показник червня. Індекс економічних очікувань у липні складає 73,3, що на 2,9 п. нижче від рівня цього індексу у червні.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 1,2 п. та складає 137,4. Індекс інфляційних очікувань зріс на 3,8 п. та складає 192,0. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 11,4 п. та складає 139,4.

"Більшість складових індексу споживчих настроїв у липні 2021 року є стабільними і не змінились порівняно до червня. Проте є тенденція до зменшення індексу очікувань зміни особистого матеріального становища, що може бути пов'язане із зростанням цін на газ" , - коментують аналітики Info Sapiens.

Автор: Олександр Білоус