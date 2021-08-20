У льодовиках Гренландії вперше за 70 років зафіксували дощ
У льодовиках Гренландії зафіксовано аномальне явище. Температура піднялася вище нуля і спровокувала дощ, який став першим з часів постійних спостережень в 1950 році, повідомляє Кореспондент.
За минулі вихідні температура на льодовику в Гренландії піднялася вище нуля. Дане явище стало третім за десятиліття. Згодом на крижану поверхню випало сім мільярдів тонн води.
Це спровокувало рекордну кількість втраченого льоду, яке перевищило річну норму в сім разів.
"Те, що відбувається, - це не просто тепле десятиліття або два в умовах мінливого клімату. Це безпрецедентно", - відзначають вчені.
Також відомо, що аномальні опади випали над Американською науковою станцією Summit, яка розташована в найвищій точці крижаного щита Гренландії.
"Зростання погодних явищ, включаючи танення, сильні вітри, а тепер і дощі, які відбулися за останні 10 років понад те, що вважається нормальним", - уклали вчені.