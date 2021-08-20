Голова Херсонської ОДА відповів на критику через падіння флагштока

Голова Херсонської обладміністрації Сергій Козир прокоментував падіння найвищого в області флагштока, який розчавив автомобіль у Херсоні, повідомляє Деловая столица.

Свій коментар він залишив під публікацією Тетяни Дергачової у Facebook.

"День вдався! Є про що потеревенити! Що ж ви зробили для своєї Херсонщини? Або у вас все завжди гладко і нічого не ламається? Звідки ви взялись такі ідеальні і правильні?

Озирніться навколо і подумайте, що ви зробили, крім сміху над проблемами! Але це проблеми не наші, це проблеми Херсонщини, тому що все це робиться для людей, для вас! Не для мене чи когось ще — для вас!" , — зазначив Козир.

Також він відповів коментаторам, які обурилися виділенням на установку фрагштока близько 8 млн грн нібито з бюджетних коштів.

"Ніяких бюджетних коштів на це не витрачено" , — заявив Козир.

При цьому він підкреслив, що під час установки стійки розірвалася стропа, що не можна було передбачити.