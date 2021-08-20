Міністр культури прокоментував знесення історичної будівлі в Києві

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко обурений знесенням будинку Барбала в Києві і бездіяльністю столичної влади, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цей пост я пишу і як міністр, і як киянин. Жах і сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбала. Сором - за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може привести", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

Міністр поскаржився на те, що напередодні святкування Дня незалежності, вночі, невідомі будівельною технікою зносять історичну будівлю кінця XIX століття.

"Прекрасно знаючи про заборону будь-яких робіт, про розпорядження Міністерства культури і інформаційної політики про заборону будівництва. Все це було проігноровано. На жаль, це не пам'ятник ні національного, ні місцевого значення, отже, апеляцію МКІП подати не в змозі", - додав міністр.

У той де час Ткаченко підкреслив, що Київська міськадміністрація не підтримала законопроект Мінкультури про протидію хаотичній забудові.