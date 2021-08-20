Бойовики проведуть військові збори на Донбасі в День Незалежності

На Донбасі бойовики завершують підготовку до зборів з військовозобов’язаними запасу. Їхнє проведення заплановане з 24 по 28 серпня, повідомляє РБК-Украина.

Протягом тижня у з’єднаннях і частинах (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК противника уточнено приписний склад, який буде залучатись до зборів, і здійснено оповіщення повістками резервістів за місцями роботи.