Ощадбанк остаточно відсудив назву у "дочки" російського Сбербанку

19 серпня 2021 року Верховний Суд ухвалив остаточне рішення в резонансній справі, ініційованій у 2016 році Ощадбанком, чим поставив крапку в багаторічному судовому спорі з ПАТ «Сбербанк Росії» та АТ «Сбербанк» щодо захисту прав на торговельну марку «Сбербанк» на території України, повідомляє﻿ Ощадбанк на своєму сайті.

Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років та налічує тридцять томів матеріалів. Значна тривалість розгляду справи та значний обсяг зумовлені її складністю та активним протистоянням АТ «Сбербанк», якій наразі зобов’язаний припинити незаконне використання цієї торговельної марки в Україні.

У зв’язку з отриманням остаточної перемоги Ощадбанк запевняє, що це важливе судове рішення не вплине на права та обов’язки клієнтів українського банку-опонента. Разом із тим це важливе рішення Верховного Суду дає Ощадбанку можливість більш надійно захистити права та інтереси своїх клієнтів.

Ощадбанк у цій справі представляли зовнішні адвокати Ярослав та Тетяна Огнев’юки.