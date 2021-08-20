Міжбанк перед довгими вихідними

У п'ятницю на міжбанківському валютному ринку активізувався попит з боку імпортерів, які прагнуть зробити оплати за контрактами до довгих вихідних (наступного разу міжбанк буде працювати тільки 25 серпня).

У той же час пропозиція валюти від експортерів знизилася. Виниклий перекіс в сторону попиту підштовхнув котирування безготівкового долара вгору, і вони піднялися до 26,68-26,70 гривень. Подолати бар'єр на рівні 26,70 гривень не вдалося, і вже до обіду, коли попит почав стихати, котирування плавно пішли вниз.

Курс продажу готівкового долара в обмінниках Києва сьогодні зберігається на рівні 26,77-26,78 гривень. На початку дня, бачачи зростання котирувань на міжбанку, деякі оператори підняли цінник на продаж готівкового «американця» до 26,79-26,80 гривень, але згодом були змушені опустити. Проти очікувань, істотного попиту на готівкову валюту сьогодні немає.

Євро на FOREX в п'ятницю торгується у вузькому діапазоні 1,1669-1,1688 долара, поки не вирішивши, продовжувати йому знижуватися або почати коректуватися вгору. Готівковий євро продовжує втрачати в ціні: в першій половині дня його продавали по 31,22-31,25 гривень.

Російський рубль в п'ятницю продовжив зниження по відношенню до американського долара і до обіду досяг 74,57 рублів за долар. У Києві готівковий рубль подешевшав ще на копійку: з 3,60-3,62 до 3,59-3,61 гривень за 10 рублів.