Став відомий власник автомобіля, на який впав флагшток в Херсоні

Автомобіль Lexus, на який у Херсоні звалився гігантський флагшток, належить начальнику управління будівництва та фінансового забезпечення місцевої облдержадміністрації Віталію Караваєву, який приїхав на місце, щоб проконтролювати, як іде будівництво, повідомляє Деловая столица.

Караваєв також обіймає посаду заступника директора Департаменту розвитку територій місцевої облдержадміністрації. Зона його відповідальності — всі будівельні підряди, а також комунікація з усіма підрядними організаціями. Найімовірніше, Караваєв був відповідальним і за будівництво самого флагштока.

У момент, коли сімдесятиметрова конструкція почала падати, Караваєв був у салоні авто. Йому вдалося швидко вискочити з транспортного засобу.

Примітно, що в декларації чиновника автомобіля Lexus немає. Він володіє машиною Ford 2003 року випуску.