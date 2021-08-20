Острів Хортиця відтепер має свій бренд

Хортиця отримала свій логотип, де буквою Х переплітаються дві річки. Такі результати публічного голосування за запропоновані консалтинговою компанією BigCityLab варіанти бренду острова, повідомляє Сегодня.

Ініціатором створення нового бренду острова виступив партнер національного проєкту відродження острова Хортиця – група "Метінвест". На думку ідейного натхненника проєкту директорки зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталії Ємченко, таке місце сили, як Хортиця має бути зрозумілим та своїм для всіх.

"Хортиця – живий острів. Місце, де ти сильний. І цей живий острів сили попросив нас зробити йому красиву айдентику, зрозумілу мову. Для нас важливо, що ці символи пройшли через сприйняття багатьох людей, власне айдентика створювалася разом з людьми, максимально інклюзивно. Це були і представники запорізької громади, і жителі інших областей, і іноземці. Багато було молоді. Тому цей брендинг – дійсно живий. А ще він закликає до дій" , – зазначила Ємченко.

За її словами, розробка концепції розвитку острова Хортиця, створення його нового брендингу для групи "Метінвест" є важливим елементом спільного творення майбутнього в державно-приватному партнерстві відродженні Хортиці.

Нагадаємо, група "Метінвест" виступає партнером національного проєкту відродження Хортиці. Цього року Національний заповідник "Хортиця" увійшов до списку державної програми "Велика реставрація". У рамках програми реконструюють музей історії запорізького козацтва, пагорб Єдності біля музею і "Козацьке коло". На сьогодні вже реконструйовано пагорб біля музею, і 23 серпня на День прапора на ньому піднімуть український стяг на одному із найвищих флагштоків країни.