В Україні викрили осіб, які пропонували офіцеру СБУ "кришувати" контрабанду

Служба безпеки України викрила протиправну діяльність групи осіб, які займалися контрабандою товарів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, повідомляє СБУ.

Зловмисники пропонували співробітнику СБУ "кришувати" їхні поставки через акваторію Азовського моря. Офіцер спецслужби відмовився, і у ході спецоперації зловмисників викрито, їм готується повідомлення про підозру.

Задокументовано, що співробітнику СБУ пропонували неправомірну вигоду за партію тютюнових виробів. Мова йшла про 400 ящиків продукції, яку виготовили на тимчасово окупованій території. Вартість такої партії на чорному ринку становить майже 3 млн грн (близько $110 тис. за нинішнім курсом).

Зловмисники просили сприяння офіцера СБУ у безпечному переміщенні товарів на підконтрольну уряду територію Донецької області. Контрабанду хотіли переправити через акваторію Азовського моря. За таке "кришування" пропонували хабар у $5 тис.

У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано надання неправомірної вигоди співробітнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ (ГУ ВБ СБУ) у сумі $5 тис. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри.

Наразі триває огляд місця події, під час якого вилучаються незаконно ввезені тютюнові вироби та транспортні засоби.