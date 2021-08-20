Зеленський прокоментував ставлення Німеччини до РФ і України

Президент Володимир Зеленський впевнений, що у Німеччини не вийде всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і Російською Федерацією. Оскільки "відстань між цими стільцями збільшується", повідомляє РБК-Украина.

За його словами, у канцлера Німеччини Ангели Меркель непроста позиція, тому що вона хотіла допомогти Україні та зберегти хороші відносини з Росією.