В Афганістані почали затримувати екс-чиновників

В Афганістані почали пропадати колишні чиновники, деяких затримали таліби, повідомляє Кореспондент.

Зокрема затриманий колишній губернатор і екс-начальник поліції провінції Лагман, пропав і колишній начальник поліції провінції Газні.

Раніше ЗМІ повідомили, що таліби активізували пошук тих, хто допомагав США і НАТО в Афганістані. За даними видання, у талібів є список людей, яких вони розшукують для "допиту і покарань".

Повідомляється, що бойовики "заарештовують і/або погрожують вбивством або арештом членів сімей певних осіб, якщо вони самі не здадуться" Талібану".

При цьому раніше таліби оголосили амністію колишнім чиновникам і держслужбовцям.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що бойовики провели обшуки в закритих консульствах Індії в Гераті і Кандагарі.

"Ми цього очікували. Вони обнишпорили об'єкти в пошуках документів, а також забрали припарковані біля обох диппредставництв машини", - сказало джерело телеканал NDTV.

До цього керівництво "Талібану" наказало бойовикам залишатися поза територією іноземних дипмісій в Кабулі, які були евакуйовані.