Audi зупиняє свої заводи через брак мікрочіпів

В Інгольштадті та Неккарзульмі тисячі співробітників Audi змушені продовжити свої літні канікули через відсутність напівпровідників. Тисячі автомобілів не будуть зібрані у належний строк, повідомляє Обозреватель.

Виробництво на німецьких заводах Audi зупиняється через брак напівпровідників.

На головному конвеєрі в Інгольштадті всі виробничі лінії будуть простоювати до 30 серпня. На першій лінії це викликано переоснащенням для організації виробництва повністю електричного Q6 e-tron, а на двох інших лініях він обумовлений відсутністю мікросхем. Таким чином, 6000 співробітників відправляться у короткочасну відпустку до кінця місяця. На заводі у Неккарзульмі виробництво також простоює кілька днів. В результаті близько 4000 співробітників тимчасово не зможуть працювати.

На головному конвеєрі в Інгольштадті всі виробничі лінії будуть простоювати до 30 серпня. Джерело: Audi

Також у компанії Audi мають намір змінити виробничі плани на вересень. Передбачається, що проблема з постачанням напівпровідників не буде вирішена та призведе до скорочення робочих змін. Задля компенсації заплановані додаткові зміни на вихідних. Попри великий попит на продукцію компанії, у першому півріччі через брак компонентів компанія не змогла виробити близько 50 тисяч автомобілів.