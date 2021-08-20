Меркель розповіла, про що говоритиме з Путіним

Сьогодні, 20 серпня 2021 року, німецький канцлер Ангела Меркель перебуває з візитом у Російській Федерації. За її словами, це її прощальний візит, повідомляє РБК-Украина.

"Це мій прощальний візит, Я цьому дуже рада. Але, як правильно було сказано, не тільки прощальний, а й робочий візит. У нас є про що поговорити" , - заявила вона.

Меркель згадала, що 80 років тому гітлерівська Німеччина напала на СРСР, і з нагоди цієї річниці вона поклала квіти до Могили Невідомого солдата.