Телефонний дзвінок канцлера ФРН перервав промову Путіна

Канцлеру Німеччини Ангелі Меркель довелося скинути телефонний дзвінок під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Лента.Ру.

Телефон канцлера перервав вступну промову Путіна, яку Меркель перекладав сидівший поруч німецький перекладач. Вона дістала телефон з кишені брюк і відключила. Російський президент не звернув увагу на мелодію та на дзвінок і продовжив свою промову словами "ми постійно перебуваємо в телефонному контакті".

20 серпня Меркель в останній раз відвідає Москву в ранзі канцлера ФРН. Вона заявила, що на зустрічі з Путіним має намір обговорити Афганістан, Лівію та інші питання. Це буде перша зустріч лідерів з початку пандемії COVID-19, відзначили в прес-службі Кремля. За підрахунками німецького видання Süddeutsche Zeitung, це 20-й візит Меркель до Росії в якості глави уряду ФРН.