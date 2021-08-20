Україна ввійшла в топ-5 рейтингу індексу сприйняття криптоактивів

Україна посіла четверте місце в рейтингу глобального індексу сприйняття криптоактивів у 2021 році, складеному американською аналітичною компанією Chainalysis, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними на сайті Chainalysis, перші три місця зайняли В'єтнам, Індія і Пакистан. П'яте місце посіла Кенія. США посіли восьме місце, Китай - тринадцяте.

В аналітичному звіті компанії говориться, що в Україні найбільший обсяг транзакцій з криптоактивами серед учасників ринку у світі. Крім цього, Україна ввійшла в топ-10 країн з найбільшим заробітком на біткоїні у 2020 році.

У Міністерстві цифрової трансформації, коментуючи цей рейтинг, відзначають, що четверте місце, яке посіла Україна, свідчить про прагнення громадян до використання криптоактивів і необхідність створення механізмів для подальшого розвитку криптоіндустрії в країні.