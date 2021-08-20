Холодна весна зіпсувала врожай яблук: що буде з цінами

У 2021 році ціна на яблука може піднятися до 30-35 гривень за кілограм. Однак торішньої вартості в 50 гривень за кілограм фруктів бути не повинно, кажуть експерти, повідомляє Сегодня.

Деякі фермери втратили значну частину врожаю ранніх сортів через холодну весну і шкідників. Однак сподіваються, що пізніх яблук вдасться зібрати набагато більше.

Ранні "Білий налив", "Слава переможцям" і "Селеста"

На українських прилавках з'являються ранні сорти яблук, а покупці придивляються до цін. Українці добре пам'ятають торішній дефіцит, коли кілограм бананів коштував 27 гривень, а вітчизняних яблук – мало не 50.

В одного з аграріїв в Мізяківських Хуторах Вінницької області на 20-ти гектарах землі тисячі яблунь усипані плодами. Планує зібрати 500 тонн. Незважаючи на вражаючу цифру, низьких цін зараз чекати не варто, каже агроном.

"Ціна на яблуко в цьому році повинна бути високою. Недобір урожаю, не всі сорти в цьому році віддаються на всю потужність" , – стверджує Руслан Заїка.

Каже, всьому виною холодна погода навесні, а також шкідники. Незважаючи на це, на столичних прилавках уже реалізують перші сезонні яблука:

"Вільямс", "Селеста" і "Єлизавета" приїхали з Вінницької області. На ринку в Києві продають, як мінімум, за 25 гривень за кілограм.

Купити можна вже і "Білий налив", "Славу переможцю" і "Приму". Ціни коливаються від 25 до 30 гривень за кіло.

Уся надія на пізні сорти

Деякі вінницькі фермери втратили близько 70% врожаю ранніх яблук. Аграрії сподіваються, що пізні сорти яблук не підведуть.

Навіть з урахуванням не зовсім вдалого раннього врожаю, такого дефіциту, як торік, коли кілограм бананів коштував майже вдвічі дешевше за вітчизняні яблука, не буде, каже економіст Олег Пендзин. Хоча несприятлива погода і шкідники додали клопоту, в цьому році урожай таких фруктів на 20-30 відсотків більше, ніж минулого року.