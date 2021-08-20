В ООН повідомили, що бажаючі залишити Афганістан не можуть цього зробити

Більшість афганців, які хочуть виїхати з Афганістану, позбавлені такої можливості, про це заявив телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на представника Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Шабію Манту, повідомляє Інтерфакс.

Вона заявила журналістам у Женеві, що ці люди не мають виходу, і їм може загрожувати небезпека. При цьому вона закликала сусідні з Афганістаном держави не закривати своїх кордонів, щоб афганці могли отримати притулок на території інших країн.

"У цій ситуації УВКБ ООН залишається занепокоєним ризиком порушень прав людини - щодо цивільних осіб, зокрема жінок і дівчаток" , - додала вона.

Телеканал нагадав, що напередодні заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі визнав - не всім охочим вдасться залишити Афганістан. Він також повідомив, що "повітряний міст", яким Британія евакуює людей з Афганістану, може припинити свою роботу через два-п'ять днів.