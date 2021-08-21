Українка у 79 років вперше отримала водійські права

Минулого тижня до Сервісного центру МВС завітала мила клієнтка поважного віку, пані Ольга. Мета її візиту – отримання першого у житті посвідчення водія, повідомляє 24 Канал.

Самостійно зареєструвавшись до е-черги, жінка прийшла вперше складати теоретичний іспит аби надалі керувати автівкою. Здивовані були всі! І молодь, яка теж прийшла на іспит, і адміністратори. Ніхто не пам’ятав аби в екзаменаційному класі був клієнт в такому віці.

Пані Ольга з легкістю склала теоретичний іспит, допустивши лише 1 помилку, і вже наступного дня прибула на автодром. Дуже хвилювалася. 20 хвилин – жодної помилки.

Сьогодні адміністратори сервісного центру МВС № 4841 у Миколаєві із задоволенням видали клієнтці її перше в житті посвідчення водія.

Зі слів пані Ольги, стати автомобілістом у поважному віці змусило життя. Чоловік важко хворий, а без водія в родині дуже складно. Тож, щоб не пилився в гаражі Део Матіз, до речі з автоматичною КПП, вирішила вивчитися в автошколі.

У Сервісному центрі МВС поздоровили пані Ольгу з отриманням посвідчення водія та сказали що чекають її знову через 2 роки на обмін посвідчення водія.