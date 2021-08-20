Лукашенко повідомив про "стабілізацію" ситуації в країні

Формальний глава Білорусі Олександр Лукашенко заявив про "стабілізацію" суспільно-політичної ситуації в країні. Про це він сказав під час вручення державних нагород силовикам, повідомляє Кореспондент.

"Сьогодні суспільно-політична ситуація багато в чому стабілізувалася, але залишається непростою. І розслаблятися не доводиться. Якщо ви помітили, я дуже часто повторюю фразу: якщо вже після операцій, які ви провели останнім часом, хтось там - очманілі, збожеволілі, заблудлі - не зрозуміли і поводяться як і раніше, це, хлопці, вороги", - сказав Лукашенко.