Пушилін допустив скасування "кордонів" між ОРДО і ОРЛО "в
Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін висловився за скасування "кордонів" між ОРДО і ОРЛО, повідомляє Деловая столица.
Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.
Так, Пушилін зазначив, що ОРДО нібито «єдине ціле» з ОРЛО.
"Досить давно я є прихильником того, що між Луганськом і Донецьком не повинно бути ніяких кордонів, ніяких обмежень. Ми практично єдине ціле", — заявив терорист.
За словами ватажка "ДНР", він спільно з ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником нібито докладе «максимум зусиль», щоб прибрати кордони між «республіками».
"Нічого не повинно бути. Повинен бути вільний проїзд. Ми за це. Тому чекаємо на це в недалекому майбутньому", — резюмував Пушилін.