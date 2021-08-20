Пушилін допустив скасування "кордонів" між ОРДО і ОРЛО "в

Ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін висловився за скасування "кордонів" між ОРДО і ОРЛО, повідомляє Деловая столица.

Про це він заявив в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Так, Пушилін зазначив, що ОРДО нібито «єдине ціле» з ОРЛО.

"Досить давно я є прихильником того, що між Луганськом і Донецьком не повинно бути ніяких кордонів, ніяких обмежень. Ми практично єдине ціле" , — заявив терорист.

За словами ватажка "ДНР", він спільно з ватажком "ЛНР" Леонідом Пасічником нібито докладе «максимум зусиль», щоб прибрати кордони між «республіками».