Українські школи можуть виграти комп’ютери за вакцинацію працівників

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про можливість для шкіл виграти комп’ютери, гарнітури та роутери при умові, що 80% працівників у навчальному закладі вакциновані.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Так, у відомстві запропонували школам подаватись на конкурс "Вакциновані й відкриті".

Серед нагород назвали набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці. А також міні-призи - набори з 10 гарнітур і роутера.

За інформацією МОЗ будь-який представник школи може зареєструвати навчальний заклад онлайн за посиланням: cutt.ly/IQNTKQ3. Дедлайн: 23:59 29 вересня 2021 року