Українські школи можуть виграти комп’ютери за вакцинацію працівників
Міністерство охорони здоров'я України повідомило про можливість для шкіл виграти комп’ютери, гарнітури та роутери при умові, що 80% працівників у навчальному закладі вакциновані.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, у відомстві запропонували школам подаватись на конкурс "Вакциновані й відкриті".
Серед нагород назвали набори з 10 комп’ютерів, 10 гарнітур та 10 роутерів для кожної школи-переможниці. А також міні-призи - набори з 10 гарнітур і роутера.
За інформацією МОЗ будь-який представник школи може зареєструвати навчальний заклад онлайн за посиланням: cutt.ly/IQNTKQ3. Дедлайн: 23:59 29 вересня 2021 року
"На результати очікуйте 3 жовтня 2021 року, в День вчителя. Усі учасники конкурсу отримають сертифікати про участь, а також гарантовані призи за публікацію про конкурс у своїх соціальних мережах під хештегами #ВакцинованіВідкриті", - заявили у відомстві.