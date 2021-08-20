Що краще купити: вживаний "преміум" чи нового "бюджетника"

Плюси і мінуси покупки люксового авто не першої свіжості замість новенького бюджетника, повідомляє 24 Канал.

Автомобілі преміум-класу навіть у других руках зберігають свій шарм. У нашій країні, як і в багатьох інших, чимало автомобілістів охочіше куплять люксовий седан з пробігом, ніж якийсь порівняний за ціною новий компактний бюджетник. Він буде комфортнішим, престижнішим і подарує власнику задоволення, яке навряд чи вдасться отримати від скромного недорогого авто. Втім, є у такої угоди як плюси, так і мінуси.

Динамічна ціна

Почнемо, мабуть, з найочевиднішого. На відміну від нових авто, на ринку техніки з пробігом немає суворої цінової політики. Особливо непередбачувані в цьому плані вживані легковики класу люкс, вартість яких частіше залежить від апетитів колишнього власника, ніж від об'єктивного стану або "фаршу" в комплектації. "

Правда, варто бути готовим до того, що по-справжньому хороші варіанти на ринку зустрічаються вже не так часто, тож перш ніж ударити по руках з власником, доведеться переглянути чимало претендентів. Зате можна підібрати покупку на свій бюджет і навіть поторгуватися! Головне - не намагатися відхопити ідеальний варіант по "низу ринку".

Менше здешевлення

Усім, хто хоч раз купував новий автомобіль, знайоме гірке почуття, коли відразу після виїзду машини з воріт автосалону вона істотно втрачає в ціні. Автомобілі класу люкс також схильні до цього ефекту і при щоденній експлуатації за кілька років примудряються втратити більшу частину вартості. Надалі ж ціна тане вже не так стрімко: це погана новина для першого власника, але цілком приємний нюанс для всіх наступних.

Вища якість, краще оздоблення інтер'єру

Ще один плюс покупки уживаного люксового авто полягає в тому, що зазвичай ви отримуєте гарний інтер'єр, при виробництві якого були використані найкращі матеріали. Єдине, що може зіпсувати покупку в цьому випадку - це відчутні сліди зносу і дрібні несправності, - але тут вже доведеться бути уважним в процесі підбору. Та й за багатством функцій навіть новим бюджетникам зазвичай далеко до вживаних преміальних авто.

Престиж бренду

Багато хто скаже, що цей фактор не має особливого значення. Втім, варто зізнатися, що від престижності авто імідж людини залежить приблизно так само, як і від дорогого годинника чи пари взуття. І люксові бренди примудряються зберігати шарм навколо своїх авто упродовж багатьох років, на відміну від звичайних виробників, що спеціалізуються на відносно недорогих авто.

Висока якість автомобілів

Звісно ж, це ніяка не аксіома: кожен автомобіліст може навести чимало прикладів, коли люксові авто навіть новими примудрялися створювати купу проблем своїм власникам. Втім, свого часу німецькі та японські виробники здебільшого намагалися тримати якість виробництва на недоступному для бюджетників рівні. Зрозуміло, що навіть найнадійніше авто можна знівечити недбалим обслуговуванням і дешевими альтернативними компонентами, однак у власника в такому разі принаймні є альтернатива: заощадити, чи витратитися в якість.

Вартість обслуговування

З цим нюансом добре знайомі українські водії, які кілька років тому почали масово завозити підстаркуваті преміальні "евробляхи". Виявилося, що ціна покупки не відповідає очікуванням щодо вартості подальшого володіння автомобілем, - і для багатьох це стало неприємним сюрпризом. Врешті автомобілі іноді просто "доношували", не маючи фінансової можливості відновити їх працездатність.

До того ж крім дорогих запчастин власнику доводиться стикатися із загальним "віковим" зносом авто, через який обслуговувати його доводиться частіше. А через те, що люксові автомобілі навіть півтора десятиліття тому були складнішими за більшість теперішніх бюджетників, навіть за послуги механіка зазвичай доводиться платити більше.

Застарілі технології

Останнім часом темп розвитку систем безпеки прискорився настільки, що електронні помічники, які ще 5 років тому вважали проривом у світі технологій, зараз встановлюють мало не на кожен бюджетник. Тут справа навіть не в ESP, яку в Європі зробили обов'язковою ще у 2011-му: схожу історію ми зараз спостерігаємо з системами автоматичного екстреного гальмування, контролю рядності тощо. В наші дні вони часом з'являються і на відносно доступних авто.

В цьому плані преміальні авто "з великим життєвим досвідом" можуть здаватися застарілими через своє технологічне відставання від сучасних трендів. І річ навіть не у системах безпеки, які не побачиш неозброєним оком. На тлі РК-екранів та сенсорів у сучасних машинах, авто навіть п'яти- або десятирічного віку часом справляють враження "лампових" і трохи архаїчних. Втім, така риса старих авто може й подобатись: це вже справа особистого смаку.