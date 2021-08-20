Розкрито мільярдні витрати США на провальні проекти в Афганістані

США за роки своєї присутності в Афганістані витратили мільярди доларів на проекти, які повинні були сприяти зміцненню країни, але в підсумку виявилися провальними. Це випливає зі звіту, представленого генеральним інспектором по відновленню Афганістану Джоном Сопко, повідомляє Лента.Ру.

За даними Сопко, Вашингтон вклав у відновлення Афганістану близько 145 мільярдів доларів, проте зусилля американської влади в багатьох випадках були зведені нанівець через прорахунки, фактів шахрайства і зловживань. Зокрема, інспектор нагадав, що США витратили 549 млн доларів на вантажні літаки, які виявилися несправними.

Так, в 2008 році Пентагон придбав для потреб уряду Афганістану 20 відремонтованих військово-транспортних літаків G222. Однак виявилося, що для них практично неможливо знайти запчастини. Крім того, екіпажі авіалайнерів поставили під сумнів їх надійність і безпеку. Спочатку літаки виставили на продаж за тією ж ціною, проте в результаті їх довелося продати на металобрухт за 40 257 доларів. При цьому ніхто з відповідальних за дану програму покарання так і не поніс, підкреслив Сопко.

За його даними, ще 500 тисяч доларів було витрачено американською владою на будівництво навчального полігону для афганських збройних сил. Куратори будівництва не простежили за ходом виконання робіт, в результаті чого підрядники допустили багато помилок при зведенні будівель і використовували матеріали низької якості. У підсумку користуватися полігоном було неможливо, і його довелося знести через чотири місяці після закінчення будівництва. Також близько 36 мільйонів доларів США вклали в будівництво гігантського командного центру в провінції Гільменд. Як зазначив інспектор, центр, що вміщає в себе кілька тисяч чоловік був зданий в експлуатацію ще в 2010 році, проте через помилку при прокладанні електромереж використовувати його так і не змогли, і будівля залишилася пустувати.

Ще понад 28 мільйонів доларів Пентагон направив на створення нової камуфляжної форми для афганських солдатів. При цьому в якості забарвлення був обраний камуфляжний рисунок, призначений для використання в лісистій місцевості. Це зробило форму непридатною для Афганістану, де ліси займають всього близько двох відсотків території. Іншим прикладом безглуздої витрати коштів Сопко назвав будівництво дороги між містом Гардез і провінцією Хост - траса за 176 мільйонів доларів була знищена через місяць після відкриття.

Однією з найпомітніших статей витрат США в Афганістані стала боротьба з виробництвом наркотиків на території країни. Так, за час своєї присутності Вашингтон вклав в цю сферу близько 9 мільярдів доларів. Зокрема, значні кошти були спрямовані на будівництво каналів для іригації сотень квадратних кілометрів орних земель - американські сподівалися, що таким чином простимулюють місцевих фермерів вирощувати легальні сільськогосподарські культури замість опіумного маку. Однак в підсумку подібні дії мали зворотний ефект - виробництво опіумного маку в Афганістані зросло більш ніж в два рази.

Раніше в серпні представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що підтримка режиму в Афганістані коштувало Заходу багатомільйонних витрат. За його даними, тільки США витрачали на це близько 300 мільйонів доларів в день протягом останніх 20 років.