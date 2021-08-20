Зеленський взяв участь в спортивному челенджі

Президент України Володимир Зеленський прийняв спортивно-патріотичний челендж #здороваукраїна30 і передав його голові НОК Сергію Бубці та спортсменам-олімпійцям, повідомляє Деловая столица.

Відеозапис челенджа Зеленський опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Всім привіт! Я, Володимир Зеленський, президент України, прийомаю челендж #здороваукраїна30 та передаю его НОК України та Олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team!