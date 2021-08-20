Росіянин приплив до Японії для подачі прохання про притулок

Громадянин Росії приплив на японський острів Хоккайдо для подачі прохання про надання притулку в Японії, повідомляє Лента.Ру.

За даними японського інформагентства Kyodo, чоловік приплив з одного з Курильських островів - Кунашир, який входить в Сахалінську область. Кунашир відділений від Хоккайдо протокою Немуро. Японський острів розташований від російського в 25 кілометрах на захід. Глибина протоки досягає 2,5 тисячі метрів.

У посольстві Росії цю інформацію поки ніяк не прокоментували. Особистість росіянина поки також не встановлена. Інформація про те, яким саме способом чоловік добрався до Хоккайдо, не уточнюється. Місцева поліція з'ясовує обставини події.