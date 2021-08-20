На вихідних буде один сонячний день: прогноз на 21-22 серпня

На вихідних 21-22 серпня синоптики обіцяють українцям один дощовий і один сонячний день. У який день можна буде спокійно гуляти та радіти гарній погоді в останні літні вихідні, читайте в матеріалі.

Отже, у суботу, 21 серпня, прохолодніше за все буде знову на заході країни - там очікується 23-25°С удень і 11-14°С уночі. У центральних, а також у північних і східних областях обіцяють 24-27°С удень і від 12 на заході до 18°С на сході вночі. На півдні буде 26-28°С удень і 15-17°С уночі, у Криму - 27-29°С удень, уночі - 17-19°С.

Дощі з грозами в суботу охоплять захід, схід, Крим, а також Сумську, Полтавську та Запорізьку області. У центрі та в центральних частинах півдня й півночі буде хмарно з проясненнями. У центрі, на півдні та на півночі країни буде досить сильний вітер 11-18 км/год у середньому. При цьому, у центральних, а також у Сумській області можливі шквали до 22 км/год. На сході, на заході й у Криму вітер буде спокійніше - близько 7-14 км/год у середньому. При цьому, на сході й у Криму - до 18 км/год максимум.

У неділю, 22 серпня, на заході, у центрі, а також на півночі країни очікується температура 22-26°С удень і 10-14°С уночі. І тільки в Дніпропетровській області буде трохи тепліше - 25-27°С удень і 13-17°С уночі. Таку ж температуру прогнозують і в Одеській області. На сході, а також у Запорізькій області та в Криму обіцяють 26-28°С удень і 14-19°С уночі. У інших двох південних областях очікується 27-29°С удень і 14-17°С уночі.

Крім того, 22 серпня по всій території України очікується суха та сонячна погода з невеликою хмарністю. Вітер також чуттєво послабшає - на основній частині країни прогнозують 7-14 км/год у середньому, у Сумській області - до 18 км/год. На заході й у Криму буде найбільш спокійно - там обіцяють вітер 4-11 км/год у середньому.

Укргідрометцентр попереджає, що 21 серпня в східних, а також у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській і Сумській областях можливі грози, у окремих районах - град та шквали 15-20 м/с (рівень небезпеки - жовтий).

У столиці України, Києві, 21-22 серпня очікується температура від 14 до 27°С протягом дня, вітер 4-14 км/год і легка хмарність. Опадів у столиці на вихідних не прогнозується.