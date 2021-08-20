Венедиктова оголосила про завершення розслідування справи Медведчука і Козака

Офіс генерального прокурора завершив розслідування у справі народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака, повідомляє Страна.ua.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедиктова в п'ятницю, 20 серпня.

Вона повідомила, що слідство за підозрою двох парламентаріїв в державній зраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Сьогодні матеріали провадження були відкриті для сторони захисту. Після того, як адвокати ознайомляться з доказами, справу буде відправлено до суду.

За її словами, матеріали будуть відкриті для Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо Козака були виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, хоча основні слідчі дії щодо нього також завершені.

Як відомо, в травні Медведчуку і його колезі по партії Тарасу Козаку повідомили про підозру в зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів в включеному Криму. За їхніми словами, всі звинувачення проти них сфабриковані.

13 травня Печерський суд Києва вибрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня. Потім її продовжили ще на два місяці.