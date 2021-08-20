Повстанці відбили у талібів район в афганській провінції

Повсталі проти руху «Талібан» афганці в провінції Балган відбили у бойовиків район Пуль-е-Хесар, повідомляє Лєнта.Ру.

Також за непідтвердженими даними бойовики відступили ще з двох районів Балгана: Дех-е-Салаха і Бану. У Пуль-е-Хесаре терористи потрапили в оточення повсталих. Всього було вбито 60 талібів.

Пуль-е-Хесар розташований на північ від Кабула, недалеко від Панджшерской долини, де зараз концентруються сили опору «Талібану» під керівництвом віце-президента Афганістану Амрулли Салеха і лідера Фронту опору Афганістану Ахмада Масуда.

Раніше з'явилися новини, що в провінцію Панджшер, що не підкорилась талібам, стікаються противники їх влади з цивільних і військових афганців. Численні бійці армії Афганістану, за словами Масуда, сконцентрувалися в долині зі зброєю і військовою технікою.

Опір також запросив підтримки у західних країн, зокрема, у США. В результаті активних боїв з талібами, солдати опору вигнали їх з району Чарикар в провінції Парван і продовжили запеклі бої в Панджшері.

Таліби зайняли Кабул без бою 15 серпня, оголосивши про повний контроль на Афганістаном. Президент Ашраф Гані втік в ОАЕ. Керівництво країною прийняла на себе тимчасова рада, яка повинна буде передати владу «Талібану».