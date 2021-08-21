Усик купив автомобіль за 4 млн гривень

Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) придбав елітний кросовер Audi RS Q8. Мінімальна вартість автомобіля в нашій країні становить чотири мільйони гривень, повідомляє Обозреватель.

Відповідне відео було опубліковано на сторінці в соціальній мережі Instagram﻿.

"Автомобіль дуже комфортний. Я давно хотів такий автомобіль. Мої друзі порадили мені його придбати" , – прокоментував покупку Усик.

Вартість Audi RS Q8.

Олександр Усик купив Audi RS Q8. Джерело: кадр з відео

Усик придбав нове авто. Джерело: кадр з відео

Audi RS Q8 оснащена 4-літровим двигуном потужністю 600 кінських сил. В автомобілі встановлена восьмиступінчаста автоматична коробка передач, а витрата бензину становить 13,7 літрів на 100 кілометрів.

Audi RS Q8 в чорному кольорі. Джерело: Audi.ua

Audi RS Q8 зсередини. Джерело: Audi.ua

Audi RS Q8 коштує мінімум 4 млн грн. Джерело: Audi.ua

До 100 кілометрів на годину Audi RS Q8 розганяється всього за 3,8 секунди. Салон автомобіля обшито шкірою. У дах машини вмонтовано панорамний люк.

Салон Audi RS Q8. Джерело: Audi.ua

Передня панель Audi RS Q8. Джерело: Audi.ua

Нагадаємо, Олександр Усик повертається в ринг 25 вересня. Наш співвітчизник в Лондоні битиметься з британським чемпіоном Ентоні Джошуа (24-1,22 КО).