Усик купив автомобіль за 4 млн гривень
Український боксер Олександр Усик (18-0, 13 КО) придбав елітний кросовер Audi RS Q8. Мінімальна вартість автомобіля в нашій країні становить чотири мільйони гривень, повідомляє Обозреватель.
Відповідне відео було опубліковано на сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Автомобіль дуже комфортний. Я давно хотів такий автомобіль. Мої друзі порадили мені його придбати", – прокоментував покупку Усик.
Audi RS Q8 оснащена 4-літровим двигуном потужністю 600 кінських сил. В автомобілі встановлена восьмиступінчаста автоматична коробка передач, а витрата бензину становить 13,7 літрів на 100 кілометрів.
До 100 кілометрів на годину Audi RS Q8 розганяється всього за 3,8 секунди. Салон автомобіля обшито шкірою. У дах машини вмонтовано панорамний люк.
Нагадаємо, Олександр Усик повертається в ринг 25 вересня. Наш співвітчизник в Лондоні битиметься з британським чемпіоном Ентоні Джошуа (24-1,22 КО).