РНБО доручила відновити садибу Барбана в Києві. Та оцінити її знесення

На засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони) прийняли рішення відновити зруйновану садибу XIX століття титулярного радника Олександра Барбана в Києві. І перевірити законність її знесення, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив на брифінгу прес-секретар президента Сергій Никифоров.

"По-перше, дати оцінку знесення садиби Барбана. Якщо там є кримінальний елемент, відповідно, почати розслідування. По-друге, відновити зруйнований пам'ятник. І це рішення РНБО, яке стосується різних рівнів-поліції, КМДА, уряду та місцевої влади по інших регіонах України" , - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в Києві знесли історичну садибу, розташовану неподалік Львівської площі на вулиці Обсерваторної, поліція відкрила кримінальне провадження.

Мінкульт раніше видавав припис, яким вимагав не зносити будівлю.