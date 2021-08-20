РНБО доручила повернути в держвласність "Черкасигаз"

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) віддала протокольне доручення про повернення АТ "Черкасигаз" в державну власність, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Чи розглядали питання повернення в держвласність підприємства" Черскассигаз ", була доповідь міністра енергетики з цього приводу, і було прийнято протокольне доручення, яке стосується повернення цього підприємства в держвласність, якого незаконним способом шляхом шахрайських маніпуляцій держава була позбавлена", - сказав секретар ради Олексій Данилов під час брифінгу за результатами засідання РНБО в п'ятницю.