Гужва блискавично відреагував на запровадження проти нього санкцій РНБО

Гужва блискавично відреагував на запровадження проти нього санкцій РНБО

Головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва прокоментував введення проти нього санкцій РНБО, повідомляє Деловая столица.

Коментар пропагандиста з'явився на Telegram-каналі "Політика Страни".

"Санкції РНБО проти нас — це свавілля. Підстава — такі собі «дані СБУ». Про які, як водиться, ніхто не скаже. Але це і оцінка нашої роботи. Нас бояться. Значить, ми все робимо правильно", — заявив Гужва.

Йому здається, що далі в Україні спробують заблокувати його сайт.

"Нічого. За Порошенка мене в тюрму саджали. За Зеленського сайт блокують. Але пішов Порошенко. Піде і Зеленський", — висловився пропагандист.

Нагадаємо, 15 липня 2015 року Гужві повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 17,8 млн грн.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics