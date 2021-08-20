Гужва блискавично відреагував на запровадження проти нього санкцій РНБО

Головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва прокоментував введення проти нього санкцій РНБО, повідомляє Деловая столица.

Коментар пропагандиста з'явився на Telegram-каналі "Політика Страни".

"Санкції РНБО проти нас — це свавілля. Підстава — такі собі «дані СБУ». Про які, як водиться, ніхто не скаже. Але це і оцінка нашої роботи. Нас бояться. Значить, ми все робимо правильно" , — заявив Гужва.

Йому здається, що далі в Україні спробують заблокувати його сайт.

"Нічого. За Порошенка мене в тюрму саджали. За Зеленського сайт блокують. Але пішов Порошенко. Піде і Зеленський" , — висловився пропагандист.

Нагадаємо, 15 липня 2015 року Гужві повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 17,8 млн грн.