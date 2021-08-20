Індія вирішила врятувати економіку за рахунок тигрів

Індія має намір збільшити популяцію диких тигрів на 35 відсотків - до чотирьох тисяч особин в наступному десятилітті - це допоможе захистити ліси, а також, як сподівається місцева влада, зможе врятувати економіку країни, повідомляє Лєнта.Ру.

"Заповідники тигрів приносять користь суспільству, навколишньому середовищу та економіці", - сказав генеральний директор проекту «Тигр» С. ﻿ П. Ядав, додавши, що в майбутньому економічні вигоди збільшаться.

Проект «Тигр» (Project Tiger) - державна програма Індії по збереженню бенгальських тигрів. За рахунок цієї програми, в тому числі відбувається відновлення економіки від наслідків пандемії коронавируса. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді подвоїв фінансування на збереження виду, яке почалося ще в 1973 році.

В даний час Індія щорічно витрачає близько 2,5 мільярда рупій (33,6 мільйона доларів) на зусилля з порятунку тигрів. За оцінками Всесвітнього фонду дикої природи, кожен тигр допомагає зберегти близько 25 тисяч акрів (10,11 тисячі гектарів) лісу. Якщо цілі програми будуть досягнуті, площа лісів в Індії зросте до 80 мільйонів гектарів. Крім того, як заявила головний економіст Інституту світових ресурсів з Нью-Делі Мадху Верма, одна рупія, інвестована в збереження тигрів, принесе країні 243-7488 рупій (3,27-100,67 долара) вигоди в рік.

За підрахунками Верми, тигрові заповідники приносять в рік від 51 до 162 мільярдів рупій (від 685 мільйонів до 2,1 мільярда доларів). Крім того, Верма прогнозує подальше економічне зростання за рахунок створення інфраструктури навколо заповідників, яка привабить туристів. Це також дозволить створити нові робочі місця для місцевих жителів.

Оскільки тигри, що знаходяться під загрозою зникнення, займають вершину харчового ланцюга, їх збереження можливо тільки тоді, коли вся їх екосистема захищена. Для захисту популяції Індія використовує новітні технології, включаючи штучний інтелект і дрони, для патрулювання і відстеження стану тварин. Це допомогло скоротити браконьєрство, але проблеми все ще залишаються. За останні три роки зареєстровано понад 300 смертей тигрів, притому близько третини з них викликані браконьєрством або нещасними випадками.