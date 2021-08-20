Данілов відповів, чи планують відставку Кличка

Данілов відповів, чи планують відставку Кличка

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи планували на засіданні РНБО відставку голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. У РНБО немає таких повноважень, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, у них немає таких повноважень, але РНБО може обговорювати загальну ситуацію в Києві.

"Я не знаю, хто порадив Кличку, якісь політтехнологи, запустити рішення, що ніби-то ми можемо знімати Кличка. У нас немає таких повноважень, це повноваження Кабміну", - заявив Данілов.

Втім, секретар РНБО зазначив, що на засіданні можуть розглянути ситуацію в Києві, наприклад, з водогоном.

Сьогодні вдень Кличко повідомив, що його запросили на засідання РНБО. Втім, він не зміг приїхати.

Зазначимо, РНБО доручила відновити садибу Барбана в Києві та оцінити її знесення.

Автор: Анастасія Рокитна

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