Данілов відповів, чи планують відставку Кличка

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чи планували на засіданні РНБО відставку голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. У РНБО немає таких повноважень, повідомляє РБК-Украина.

За його словами, у них немає таких повноважень, але РНБО може обговорювати загальну ситуацію в Києві.

"Я не знаю, хто порадив Кличку, якісь політтехнологи, запустити рішення, що ніби-то ми можемо знімати Кличка. У нас немає таких повноважень, це повноваження Кабміну", - заявив Данілов.

Втім, секретар РНБО зазначив, що на засіданні можуть розглянути ситуацію в Києві, наприклад, з водогоном.

Сьогодні вдень Кличко повідомив, що його запросили на засідання РНБО. Втім, він не зміг приїхати.

Зазначимо, РНБО доручила відновити садибу Барбана в Києві та оцінити її знесення.

Автор: Анастасія Рокитна